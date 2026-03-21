Aviso amarelo para Madeira, Évora, Beja e Setúbal devido à chuva

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), todo o arquipélago da Madeira está sob este aviso, que vigora desde as 07:31, até às 18:00.

No continente, o alerta para a forte precipitação dirige-se aos distritos de Évora, Beja e Setúbal, a partir das 12:00 e igualmente até às 18:00.

Segundo o IPMA, para a grande Lisboa, também são esperados aguaceiros, por vezes ser fortes e acompanhados de trovoada, durante a tarde, mas sem justificarem a emissão de um aviso especial de mau tempo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No que respeita às temperaturas, as máximas andarão entre os 22ºC em Braga e os 11ºC na Guarda, ao passo que as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 5ºC na Guarda e os 13ºC em Santarém, Lisboa, Sines, Sagres e Faro.