País
Bairro Alto continua "de copo na mão" apesar das restrições da autarquia - alertam moradores
Três meses após restrições à venda de bebidas alcoólicas para fora dos estabelecimentos em Lisboa de madrugada, Associações de moradores consideram que a medida não está a ter os efeitos pretendidos no Bairro Alto e querem proibir o consumo na rua.
Fotografia: Junta de Freguesia da Misericórdia
Passam três meses das restrições à venda de bebidas alcoólicas para fora dos estabelecimentos em toda a cidade, a partir das 23:00 de domingo a quinta-feira e desde as 24:00 à sexta-feira, sábado e véspera de feriado.
Mas as Associações de moradores consideram que a medida tem um impacto limitado e pedem para se ir mais além e proibir mesmo todo o consumo de alcool na rua.
É o caso da Associação de Moradores da Freguesia da Misericórdia, que abrange o Bairro Alto, Luís Paisana conta que o impacto "é muito reduzido, ainda não se notam grandes diferenças", e afirma que a limitação da venda, por si só, não resolve o problema, defendendo que a solução passa por proibir o consumo de bebidas alcoólicas na rua, apelando à "coragem e vontade política" do executivo municipal.
Nesta que é uma das maiores zonas de animação noturna de Lisboa, os moradores dizem que não se notam grandes diferenças, após três meses da aplicação desta medida, as pessoas continuam na mesma a beber na rua e o barulho não deixa sossegar quem ali vive.
Para os moradores, é preciso proibir o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, à semelhança do que já ocorre em outras cidades europeias, como Barcelona, Madrid, Amesterdão, Bruges ou Berlim.
Para combater o ruído e salvaguardar o direito ao descanso dos moradores, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) determinou a proibição de venda de bebidas alcoólicas para consumo no exterior dos estabelecimentos, em toda a cidade, a partir das 23:00 de domingo a quinta-feira e desde as 24:00 à sexta-feira, sábado e véspera de feriado, tendo a medida entrado em vigor em 14 de fevereiro, já há três meses.