Bairro Alto continua "de copo na mão" apesar das restrições da autarquia - alertam moradores

Fotografia: Junta de Freguesia da Misericórdia

No Bairro Alto, as ruas estão cheias de gente de copo na mão de madrugada, mesmo após as novas regras da Câmara de Lisboa.

Passam três meses das restrições à venda de bebidas alcoólicas para fora dos estabelecimentos em toda a cidade, a partir das 23:00 de domingo a quinta-feira e desde as 24:00 à sexta-feira, sábado e véspera de feriado.



Mas as Associações de moradores consideram que a medida tem um impacto limitado e pedem para se ir mais além e proibir mesmo todo o consumo de alcool na rua.

É o caso da Associação de Moradores da Freguesia da Misericórdia, que abrange o Bairro Alto, Luís Paisana conta que o impacto "é muito reduzido, ainda não se notam grandes diferenças", e afirma que a limitação da venda, por si só, não resolve o problema, defendendo que a solução passa por proibir o consumo de bebidas alcoólicas na rua, apelando à "coragem e vontade política" do executivo municipal.



Nesta que é uma das maiores zonas de animação noturna de Lisboa, os moradores dizem que não se notam grandes diferenças, após três meses da aplicação desta medida, as pessoas continuam na mesma a beber na rua e o barulho não deixa sossegar quem ali vive.



Para os moradores, é preciso proibir o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, à semelhança do que já ocorre em outras cidades europeias, como Barcelona, Madrid, Amesterdão, Bruges ou Berlim.



Para combater o ruído e salvaguardar o direito ao descanso dos moradores, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) determinou a proibição de venda de bebidas alcoólicas para consumo no exterior dos estabelecimentos, em toda a cidade, a partir das 23:00 de domingo a quinta-feira e desde as 24:00 à sexta-feira, sábado e véspera de feriado, tendo a medida entrado em vigor em 14 de fevereiro, já há três meses.

