Bairro da Boavista em Lisboa abre padaria comunitária para ajudar residentes

A ideia é um projeto conjunto da associação de moradores, com a câmara e também a Junta de freguesia de Benfica e serve para ajudar os habitantes do bairro que enfrentam dificuldades para comprar comida.



Com a crise económica a agravar-se muitos foram aqueles que pediram já ajuda e chegaram a ser distribuídos cabazes de alimentos.



Agora, esta padaria tem como objetivo levar este produto à população mais carenciada, a preços acessíveis.



A repórter Arlinda Brandão esteve neste bairro lisboeta e acompanhou e dá a mostrar nesta reportagem o som do pão fresco.