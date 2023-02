Bairro da Pasteleira. PSP realizou operação de combate ao tráfico e deteve três pessoas

“O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, pelas 19h00, no dia de ontem,, na cidade do Porto”, lê-se num comunicado da PSP.Das quatro buscas domiciliárias e outras quatro não domiciliárias junto deste aglomerado habitacional resultaram, todos eles residentes no Porto.Já as apreensões abrangeram cerca de 4.634 doses individuais de cocaína, 14.014 doses de haxixe e 376 doses de liamba, assim como 1.500 euros e uma balança digital.No sábado, a RTP transmitiu uma reportagem sobre zonas da cidade do Porto completamente tomadas pelo tráfico e consumo de droga, explicando que a situação nos bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Novo se tem agravado nos últimos meses.A Câmara Municipal diz que não pode fazer mais e responsabiliza o Governo.e há muita preocupação também noutras zonas residenciais próximas.A reportagem da RTP resulta de vários dias passados nos bairros em causa. Um retrato duro e inquietante, com imagens que podem ferir os espetadores mais sensíveis.Pouco depois, em entrevista à RTP sobre o tráfico e consumo de droga a céu aberto em alguns bairros do Porto, o presidente da Câmara disse que o Estado "está ausente" numa parte da cidade.No Jornal da Tarde, Rui Moreira assumiu que, em certas zonas do Porto, "as pessoas têm medo de levar os filhos à escola, de ir às compras"., sublinhou o presidente da Câmara.Rui Moreira assumiu-se preocupado com o crescimento do tráfico de droga, com diferentes drogas e cada vez com mais casos de overdose.O presidente da Câmara do Porto instou o Ministério da Administração Interna e o restante Governo a enfrentar esta realidade.