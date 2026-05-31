País
Banco Alimentar. Isabel Jonet elogia solidariedade dos portugueses em "tempos incertos"
Termina este domingo a campanha do Banco Alimentar contra a Fome e conta com a ajuda de 40 mil voluntários, incluindo o ex-presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
Só ao fim da noite é que se espera que esteja tudo arrumado e pronto para distribuir pelas famílias que mais precisam. Mas Isabel Jonet considerou que esta "é mais uma campanha incrível".
"Ontem foram doadas 1.024 toneladas de alimentos pelos portugueses que foram às compras e tivemos muitos voluntários", afirmou à RTP a presidente do Banco Alimentar.
Apesar do bom tempo que se fez sentir este fim de semana, a responsável reconheceu que, "uma vez mais, os portugueses marcaram presença no banco de alimentos e sendo voluntários".
"Ainda temos até ao final do dia, mas fica o agradecimento", afirmou Isabel Jonet.
As contas serão feitas mais logo, mas os números superaram a campanha do ano passado. No sábado foram recolhidos "mais sete por cento do que no sábado de maio de 2025".
"Ontem foram doadas 1.024 toneladas de alimentos pelos portugueses que foram às compras e tivemos muitos voluntários", afirmou à RTP a presidente do Banco Alimentar.
Apesar do bom tempo que se fez sentir este fim de semana, a responsável reconheceu que, "uma vez mais, os portugueses marcaram presença no banco de alimentos e sendo voluntários".
"Ainda temos até ao final do dia, mas fica o agradecimento", afirmou Isabel Jonet.
As contas serão feitas mais logo, mas os números superaram a campanha do ano passado. No sábado foram recolhidos "mais sete por cento do que no sábado de maio de 2025".
"Isto leva-nos a acreditar que, apesar dos tempos incertos e do aumento dos preços, os portugueses são sempre atentos à solidariedade".
Marcelo Rebelo de Sousa voltou a juntar-se, este ano, à campanha como voluntário.
"Acompanhei isto desde o início. Não era presidente da República", começou por dizer, lembrando que depois fez uma "suspensão, vim como presidente".
"Assim como voluntário, este ano, é mais giro".
"Acompanhei isto desde o início. Não era presidente da República", começou por dizer, lembrando que depois fez uma "suspensão, vim como presidente".
"Assim como voluntário, este ano, é mais giro".
Também Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que a campanha que ainda está a decorrer está a ser "melhor do que há um ano".
"E ainda estamos a meio", continuou. "Portanto, vai ser noite fora".
Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado sobre temas políticos, recusou comentar qualquer assunto.
"E ainda estamos a meio", continuou. "Portanto, vai ser noite fora".
Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado sobre temas políticos, recusou comentar qualquer assunto.