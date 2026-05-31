Banco Alimentar. Isabel Jonet elogia solidariedade dos portugueses em "tempos incertos"

As contas serão feitas mais logo, mas os números superaram a campanha do ano passado. No sábado foram recolhidos "mais sete por cento do que no sábado de maio de 2025".

"Isto leva-nos a acreditar que, apesar dos tempos incertos e do aumento dos preços, os portugueses são sempre atentos à solidariedade".





Marcelo Rebelo de Sousa voltou a juntar-se, este ano, à campanha como voluntário.



"Acompanhei isto desde o início. Não era presidente da República", começou por dizer, lembrando que depois fez uma "suspensão, vim como presidente".



"Assim como voluntário, este ano, é mais giro".

Também Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que a campanha que ainda está a decorrer está a ser "melhor do que há um ano".



"E ainda estamos a meio", continuou. "Portanto, vai ser noite fora".



Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado sobre temas políticos, recusou comentar qualquer assunto.



Só ao fim da noite é que se espera que esteja tudo arrumado e pronto para distribuir pelas famílias que mais precisam. Mas Isabel Jonet considerou que esta "é mais uma campanha incrível".", afirmou à RTP a presidente do Banco Alimentar.Apesar do bom tempo que se fez sentir este fim de semana, a responsável reconheceu que, "uma vez mais, os portugueses marcaram presença no banco de alimentos e sendo voluntários"., afirmou Isabel Jonet.