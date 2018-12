Banco alimentar já arrancou e tem plataforma online

“Quando [os voluntários] vestem a camisola do banco alimentar é mais do que a camisola que vestem, é a certeza de que estão a contribuir para minorar as carências alimentares de concidadãos”, acredita Isabel Jonet.



“Vamos estar em mais de duas mil superfícies comerciais de todo o país”, acrescentou. Para quem não tiver oportunidade de contribuir presencialmente este fim de semana, poderá fazê-lo online até dia 9 de dezembro através da plataforma www.alimentestaideia.pt .



Antes do arranque da campanha, o Presidente da República foi apoiar a missão numa visita ao banco alimentar, em Lisboa.