"Banzo" de Margarida Cardoso ganha Sophia de Melhor Filme

Confirma-se o favoritismo, era o filme mais nomeado, em 14 categorias, conquistou 10 categorias, incluindo as principais. Além de Melhor Filme, recebeu o troféu de Melhor Argumento Original e deu a Margarida Cardoso o prémio de Melhor realização. Cirila Bossuet recebeu o Sophia de Melhor Atriz Coadjuvante.Pela primeira vez houve a categoria de Melhor filme de Comédia, recebeu o troféu "Sonhar com Leões", do realizador Paolo Marinou-Blanco.Prémio Sophia Carreira foi entregue ao ator Rui Mendes. O Sophia de Melhor Série de Televisão foi atribuído a "Casa Abrigo", de Mário Laranjeira, uma série da RTP.