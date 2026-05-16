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Base das Lajes. Nuno Melo diz que Portugal fez "o que se espera de um aliado"
O ministro da Defesa, Nuno Melo, diz diz que Portugal fez "o que tinha a fazer" e o que era esperado de um aliado no caso da utilização da Base das Lajes por parte dos norte-americanos.
Foto: Olivier Hostel - EPA
A Base das Lajes foi utilizada, "desde sempre, com condições", garantiu o ministro.
Marco Rubio elogiou, esta semana, Portugal por ter aceite o pedido dos Estados Unidos para utilizar a Base das Lajes no conflito com o Irão. O secretário de Estado americano afirmou que a autorização foi dada ainda antes de Portugal saber qual seria o pedido.