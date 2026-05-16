Base das Lajes. Nuno Melo diz que Portugal fez "o que se espera de um aliado"

Base das Lajes. Nuno Melo diz que Portugal fez "o que se espera de um aliado"

O ministro da Defesa, Nuno Melo, diz diz que Portugal fez "o que tinha a fazer" e o que era esperado de um aliado no caso da utilização da Base das Lajes por parte dos norte-americanos.

RTP /

Foto: Olivier Hostel - EPA

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Em declarações à margem do congresso nacional do CDS, Nuno Melo afirmou que as recentes declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, "não podem ser lidas de forma literal".

A Base das Lajes foi utilizada, "desde sempre, com condições", garantiu o ministro.

Marco Rubio elogiou, esta semana, Portugal por ter aceite o pedido dos Estados Unidos para utilizar a Base das Lajes no conflito com o Irão. O secretário de Estado americano afirmou que a autorização foi dada ainda antes de Portugal saber qual seria o pedido.
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