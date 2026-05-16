Base das Lajes. Nuno Melo diz que Portugal fez "o que se espera de um aliado"

Foto: Olivier Hostel - EPA

Em declarações à margem do congresso nacional do CDS, Nuno Melo afirmou que as recentes declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, "não podem ser lidas de forma literal".



A Base das Lajes foi utilizada, "desde sempre, com condições", garantiu o ministro.



Marco Rubio elogiou, esta semana, Portugal por ter aceite o pedido dos Estados Unidos para utilizar a Base das Lajes no conflito com o Irão. O secretário de Estado americano afirmou que a autorização foi dada ainda antes de Portugal saber qual seria o pedido.