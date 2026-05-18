Base das Lajes. Paulo Rangel critica PS por reação a palavras de Marco Rubio
Paulo Rangel acusa o PS de uma atitude inaceitável e de fazer chicana política com crises internacionais por causa da utilização da base das Lajes pelos Estados Unidos. O Ministro dos Negócios estrangeiros diz que está disponível para ir ao parlamento e que José Luís Carneiro foi consultado e informado previamente sobre o assunto.
O PS pediu que o ministro fosse ouvido na Assembleia da República com urgência na sequência das afirmações de Rubio, que disse que Portugal aceitou o uso da Base das Lajes no conflito com o Irão. O secretário de Estado americano afirmou que a autorização foi dada ainda antes de Portugal saber qual seria o pedido.
Confrontado pelos jornalistas sobre se estaria disponível para ir ao Parlamento, Paulo Rangel garantiu que sim e deixou várias críticas aos socialistas, dizendo não compreender esta tomada de posição quando o líder do PS tinha sido “informado previamente” aquando da autorização dada por Portugal. E reitera que as palavras de Rubio não devem ser interpretadas literalmente.