País
Basta! Autarquia avança com medidas para travar carros no verão nas praias da Costa Nova e da Barra
Para combater as filas de transito e o congestionamento de carros no verão nas praias da Costa Nova e da Barra, a Câmara de Ílhavo quer que já em julho, estejam a operar lanchas que vão atravessar a Ria de Aveiro que possam trazer pessoas e que evitem carros a chegar a estas praias.
A autarquia já tem a confirmação de que vai acontecer a ligação de barco, entre a Gafanha da Encarnação e a Costa Nova; mas ainda não é certo que o mesmo aconteça a tempo da próxima época balnear entre a Gafanha da Nazaré e a Barra.
A Câmara quer também criar uma zona de estacionamento para cerca de 400 lugares na Barra, em especial para moradores.
Em declarações à rádio pública, Rui Dias o presidente da Câmara Municipal de Ílhavo considera que estas são as praias que são procuradas por visitantes de uma vasta região do interior do país e que se estende até Espanha: " As praias de Ílhavo, são também de Viseu, Celorico da Beira, Guarda; este eixo que vai quase até ao centro de Espanha, Salamanca... a praia mais próxima de Madrid é a Praia da Barra".Câmara de Ílhavo procura alternativas para tirar carros que chegam cada vez mais às praias da Costa Nova e da Barra
A autarquia vai também criar mais estacionamento na Barra, na rua que confina com a ria do lado nascente é "uma banda de estacionamento com entre 350 e 400 lugares, em especial para residentes" disse o presidente da Câmara.
Existe ainda outra medida que é a de criar uma zona de estacionamento na área portuária, antes da ponte da Barra para quem vem de Aveiro, onde as pessoas possam apanhar um autocarro elétrico numa via dedicada, que as leve para a praia.
Entre a ria e o mar, a praia da Costa Nova com as suas casas com riscas coloridas e a praia da Barra com o farol mais alto do país são cada vez mais procuradas e Rui Dias, o presidente da Câmara de Ílhavo diz que são necessárias medidas para inverter o aumento de carros a circular: "o território cresce e a capacidade de estacionar dentro da Barra e da Costa Nova tem vindo a ser completamente esgotada", disse.
A Câmara quer também criar uma zona de estacionamento para cerca de 400 lugares na Barra, em especial para moradores.
Para a autarquia a capacidade de receber automóveis nestas duas praias está esgotada com a afluência cada vez maior de visitantes e muitos são Espanhois.
A autarquia vai também criar mais estacionamento na Barra, na rua que confina com a ria do lado nascente é "uma banda de estacionamento com entre 350 e 400 lugares, em especial para residentes" disse o presidente da Câmara.
Existe ainda outra medida que é a de criar uma zona de estacionamento na área portuária, antes da ponte da Barra para quem vem de Aveiro, onde as pessoas possam apanhar um autocarro elétrico numa via dedicada, que as leve para a praia.
Entre a ria e o mar, a praia da Costa Nova com as suas casas com riscas coloridas e a praia da Barra com o farol mais alto do país são cada vez mais procuradas e Rui Dias, o presidente da Câmara de Ílhavo diz que são necessárias medidas para inverter o aumento de carros a circular: "o território cresce e a capacidade de estacionar dentro da Barra e da Costa Nova tem vindo a ser completamente esgotada", disse.