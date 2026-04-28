Basta! Autarquia avança com medidas para travar carros no verão nas praias da Costa Nova e da Barra

Para a autarquia a capacidade de receber automóveis nestas duas praias está esgotada com a afluência cada vez maior de visitantes e muitos são Espanhois.

Câmara de Ílhavo procura alternativas para tirar carros que chegam cada vez mais às praias da Costa Nova e da Barra

A autarquia já tem a confirmação de que vai acontecer a ligação de barco, entre a Gafanha da Encarnação e a Costa Nova; mas ainda não é certo que o mesmo aconteça a tempo da próxima época balnear entre a Gafanha da Nazaré e a Barra.A Câmara quer também criar uma zona de estacionamento para cerca de 400 lugares na Barra, em especial para moradores.Em declarações à rádio pública, Rui Dias o presidente da Câmara Municipal de Ílhavo considera que estas são as praias que são procuradas por visitantes de uma vasta região do interior do país e que se estende até Espanha: " As praias de Ílhavo, são também de Viseu, Celorico da Beira, Guarda; este eixo que vai quase até ao centro de Espanha, Salamanca... a praia mais próxima de Madrid é a Praia da Barra".A autarquia vai também criar mais esta­ci­o­na­mento na Barra, na rua que con­fina com a ria do lado nas­cente é "uma banda de estacionamento com entre 350 e 400 lugares, em especial para residentes" disse o presidente da Câmara.Existe ainda outra medida que é a dee Rui Dias, o presidente da Câmara de Ílhavo diz que são necessárias medidas para inverter o aumento de carros a circular: "o território cresce e a capacidade de estacionar dentro da Barra e da Costa Nova tem vindo a ser completamente esgotada", disse.