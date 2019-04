Bastonário da Ordem dos Médicos muito critico às falhas de segurança

Reuters

Em declarações à Antena 1, Miguel Guimarães diz que no Ministério da Saúde “não há ponta por onde se lhe pegue” por falta de controlo por parte do Estado.



A Inspeção-geral das Atividades em Saúde detetou problemas de segurança, em especial, no internamento de adultos e crianças, como por exemplo nos sistemas de videovigilância, que não funcionam, e na falta de controlo das visitas.



Contactado pela Antena 1, o Ministério da Saúde diz que está a acompanhar as situações e que estão a ser tomadas medidas para resolver estes problemas.