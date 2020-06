BE defende reforço do combate à pobreza infantil

O partido aproveitou esta data, do Dia Mundial da Criança, para avançar com meia dúzia de medidas concretas para permitir uma resposta mais eficaz aos menores em situação de fragilidade. A deputada do Bloco, Alexandra Vieira, diz que, por exemplo, o acesso às creches deve ser universal e o pagamento da mensalidade deve baixar, em função do rendimento das famílias.