País
BE exige explicações do MAI com urgência
O Bloco de Esquerda quer explicações urgentes do ministro da Administração Interna, sobre um reboque apreendido numa operação de tráfico de droga. Um reboque que foi encontrado atrelado a um camião da Construbarcelos.
Esta empresa que teve contratos com a Polícia Judiciária na altura em que Luís Neves liderou a instituição. O empresário é também amigo do ministro.
O deputado único do Bloco, Fabian Figueiredo, diz que o ministro deve falar o mais depressa possível, mesmo depois de ontem a PJ ter anunciado um inquérito do caso.
O deputado único do Bloco, Fabian Figueiredo, diz que o ministro deve falar o mais depressa possível, mesmo depois de ontem a PJ ter anunciado um inquérito do caso.