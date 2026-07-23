Bebé morre após ser deixada num carro em Almada





A criança foi esquecida junto à creche e estaria dentro da viatura desde manhã, sendo descoberta pouco antes das quatro da tarde.





O INEM foi então acionado às 15H53 para uma ocorrência em Almada relacionada com uma criança do sexo feminino.



Foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma VMER e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) do INEM.



À chegada ao local, os operacionais tiveram de partir os vidros da viatura. Foram iniciadas de imediato manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços das equipas médicas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido verificado no local.



