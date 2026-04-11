Bispo de Leiria-Fátima espera visita papal pelos 110 anos das aparições

"Espero que sim. Aliás, isso já foi um convite que lhe foi feito mais do que uma vez por mim e por outras pessoas, também membros da Conferência Episcopal", afirmou, em entrevista à Lusa, José Ornelas, que também é o bispo diocesano de Leiria-Fátima, onde está o santuário mariano.

"Ele sabe, já deu um sinal de que quer vir também a Portugal e fizemos também já por escrito esse convite", que foi levado "de um modo oficial", assinado por todos os bispos portugueses.

"Acho que ele vai ser sensível, mas não tenho mais [informação] do que isso", disse, esperando que "ele possa por na agenda" para 2027.

A última visita de um Papa a Portugal foi em 2023, quando se realizou a Jornada Mundial da Juventude e, na ocasião, Francisco visitou o santuário de Fátima, onde já havia estado nos 100 anos das aparições, de 1917.

Sobre Leão XIV, que assumiu o cargo em 2025, José Ornelas mostrou-se confiante de que irá concluir a discussão interna promovida pelo seu antecessor e promover uma Igreja mais global e menos europeia.

"Acho que vai ser finalmente cumprido" o Concílio Vaticano II, admitiu José Ornelas, numa referência ao encontro magno da Igreja, em meados do século XX.

"Eu vivi ainda o tempo do latim", como língua das celebrações, e agora "assisti ao surgimento de uma Igreja Nova", mas "há algumas conclusões que só agora estão a chegar à nossa Europa", disse o bispo português, missionário dehoniano que olha para outros continentes como "exemplo" de novas práticas de fé católica.