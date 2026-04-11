Bispo de Leiria-Fátima espera visita papal pelos 110 anos das aparições
O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) afirmou hoje esperar a visita de Leão XIV a Fátima em 2027, por ocasião dos 110 anos das aparições marianas na Cova da Iria.
"Espero que sim. Aliás, isso já foi um convite que lhe foi feito mais do que uma vez por mim e por outras pessoas, também membros da Conferência Episcopal", afirmou, em entrevista à Lusa, José Ornelas, que também é o bispo diocesano de Leiria-Fátima, onde está o santuário mariano.
"Ele sabe, já deu um sinal de que quer vir também a Portugal e fizemos também já por escrito esse convite", que foi levado "de um modo oficial", assinado por todos os bispos portugueses.
"Acho que ele vai ser sensível, mas não tenho mais [informação] do que isso", disse, esperando que "ele possa por na agenda" para 2027.
A última visita de um Papa a Portugal foi em 2023, quando se realizou a Jornada Mundial da Juventude e, na ocasião, Francisco visitou o santuário de Fátima, onde já havia estado nos 100 anos das aparições, de 1917.
Sobre Leão XIV, que assumiu o cargo em 2025, José Ornelas mostrou-se confiante de que irá concluir a discussão interna promovida pelo seu antecessor e promover uma Igreja mais global e menos europeia.
"Acho que vai ser finalmente cumprido" o Concílio Vaticano II, admitiu José Ornelas, numa referência ao encontro magno da Igreja, em meados do século XX.
"Eu vivi ainda o tempo do latim", como língua das celebrações, e agora "assisti ao surgimento de uma Igreja Nova", mas "há algumas conclusões que só agora estão a chegar à nossa Europa", disse o bispo português, missionário dehoniano que olha para outros continentes como "exemplo" de novas práticas de fé católica.