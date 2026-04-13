Bispos portugueses reúnem-se para eleger sucessor de José Ornelas

O bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, atinge o limite de dois mandatos à frente da CEP e irá fazer hoje a sua última intervenção como líder da Igreja Católica em Portugal.

A eleição deverá ter lugar na terça-feira, segundo dia de trabalhos da assembleia plenária, e estão em discussão também a liderança das várias comissões episcopais da CEP.

Para o seu lugar perfilam-se os nomes de Virgílio do Nascimento Antunes, bispo de Coimbra (64 anos) e Rui Valério, patriarca de Lisboa (62 anos).

Virgílio Antunes nasceu em São Mamede (Batalha), diocese de Leiria-Fátima, já foi reitor do Santuário de Fátima e é atualmente, vice-presidente da CEP.

Já Rui Valério, nascido na Urqueira (Ourém), também diocese de Leiria-Fátima, foi bispo das Forças Armadas e foi nomeado patriarca de Lisboa e não recebeu ainda o tradicional barrete cardinalício atribuído tradicionalmente à diocese da capital, até porque o seu antecessor, Manuel Clemente, ainda é cardeal eleitor.

Tradicionalmente, os eleitos para a presidência da CEP têm menos de 68 anos, de modo a que possam completar dois mandatos à frente da Igreja portuguesa antes de atingir os 75 anos, data indicada para a resignação dos bispos dioceses.

Em várias ocasiões, o número dois da CEP tem sido eleito presidente após a saída do líder cessante e o cardeal de Lisboa foi sempre, pelo menos num mandato, presidente da estrutura que coordena os trabalhos dos bispos em Portugal.

Além da eleição do presidente, que deverá estar na conferência de imprensa final da assembleia plenária, no dia 16 de abril, os bispos serão chamados a discutir, entre outras matérias, as compensações financeiras no quadro dos abusos sexuais no seio da Igreja portuguesa.