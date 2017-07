Bloco diz que não chega criar uma Secretaria de Estado da Habitação

Lusa 14 Jul, 2017, 18:56 | País

"Nós reparamos que, na reformulação do Governo, agora surge uma Secretaria de Estado da Habitação. Gostamos de pensar que é um sinal de que aquilo que já discutimos e debatemos poderá ser um avanço, mas na verdade não chega, não está tudo ganho à partida por haver uma secretaria de Estado", afirmou.

Catarina Martins falava em Bragança, na apresentação dos candidatos do Bloco aos órgãos autárquicos locais, com a tónica na "exigência de regeneração urbana" e não apenas reabilitação.

"Nós precisamos de começar a compreender que não bastam incentivos à reabilitação, é preciso pôr as questões da habitação no centro das políticas da reabilitação e começarmos a utilizar esta exigência de regeneração urbana", declarou.

Para a líder do Bloco, reabilitar não pode ser apenas pôr "os centros das cidades bonitos" e "fazer a recuperação para pôr numa vitrina para as visitas verem".

"Queremos fazer a reabilitação para regenerar os centros das cidades e ter com elas gente a viver dentro e gente que trabalha aqui e que quer construir a sua vida e que precisa ter a casa com preços justos da habitação e não com preços especulativos", concretizou.

Catarina Martins lembrou que a habitação foi um dos fatores que o Bloco considerou essencial para a posição conjunta de Governo com o Partido Socialista.

A coordenadora do Bloco reconheceu que já "houve algumas mudanças" que classificou de "pequenos" para tudo que é preciso, mas "passos importantes, porque para muita gente significou hoje terem um teto ou não terem teto".

"Mas o passo mais importante que está por concretizar: é o do investimento público na habitação e isto significa reabilitação do parque público e mais habitação pública disponível a preços que sejam comportáveis face aos salários e as pensões em Portugal", defendeu.

O Presidente da República nomeou na quinta-feira, por proposta do primeiro-ministro, oito novos secretários de Estado, que tomam posse hoje, no Palácio de Belém.

Além da nova secretária de Estado da Habitação, a arquiteta Ana Pinho, entram para o executivo outros sete secretários de Estado: Ana Paula Zacarias (Assuntos Europeus), Eurico Brilhante Dias (Internacionalização), Tiago Antunes (Presidência do Conselho de Ministros), Maria de Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público), António Mendonça Mendes (Assuntos Fiscais), Ana Teresa Lehmann (Indústria) e Miguel João de Freitas (Florestas e Desenvolvimento Rural).