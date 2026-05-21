Bombeiros de Monforte lançam Campanha de angariação de fundos para "condições dignas"

Em declarações à rádio pública, Maria Fonseca da Direção dos Bombeiros dse Monforte considerou que

Procura-se além da renovação das zonas de descanso, a melhoria dos balneários, novos cacifos, equipamentos e a melhoria do conforto térmico e higiene.

São considerados "espaços essenciais para descanso, higiene e recuperação depois de longas horas de serviço e operações exigentes".

Pretende-se também criar um espaço solidário no Quartel de venda de produtos usados que possa promover a reutilização e ao mesmo tempo apoiar a Corporação através do valor obtido com a sua venda. Em vista está "um espaço comunitário onde será possível doar roupa, móveis, brinquedos e utensílios, comprar produtos usados a preços acessíveis, apoiar famílias com maiores dificuldades, gerar receitas sustentáveis para ajudar os Bombeiros no futuro e promover a reutilização e reduzir o desperdício".Os donativos podem ser entregues por meio da plataforma GoFundMe, transferência bancária e entrega em dinheiro na secretaria do quartel dos BVM.