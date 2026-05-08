Bombeiros vão ter campo de treino de salvamento em montanha em Manteigas

O projeto resulta de um protocolo entre a Escola Nacional de Bombeiros e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Manteigas, que vai ser assinado no dia 15, pelas 15:00, naquela vila situada na Serra da Estrela, no distrito da Guarda.

"A escolha de Manteigas para acolher este investimento pioneiro constitui um reconhecimento das características únicas do concelho e do trabalho estratégico desta Associação Humanitária para proporcionar a Manteigas uma nova centralidade nacional na área da formação especializada", realçou Cláudio Serra, presidente da direção dos bombeiros de Manteigas, em comunicado enviado à agência Lusa.

O também presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito da Guarda acrescentou que se trata de "um marco histórico para Manteigas, para a Serra da Estrela e para o setor da proteção e socorro, afirmando o concelho como referência nacional na formação, treino e especialização operacional em contexto de montanha".

"Este investimento representa uma aposta estruturante que potencia as condições singulares do território de Manteigas como espaço privilegiado para treino técnico e operacional em cenário real, ao serviço da capacitação de bombeiros e agentes de proteção e socorro de todo o país".

Segundo Cláudio Serra, a concretização do primeiro campo de treino de salvamento em montanha resulta também do trabalho da atual direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Manteigas.

"Os bombeiros de Manteigas têm vindo a desenvolver uma ação consistente e diferenciadora orientada para a valorização institucional, para a qualificação operacional e para a afirmação de Manteigas como território de excelência no domínio do salvamento em montanha".

Em novembro de 2025, a Associação Humanitária de Manteigas organizou um seminário sobre resgate em montanha, inserido nas comemorações dos 70 anos da instituição.

A iniciativa contou com a participação de especialistas e profissionais ligados à temática, que debateram práticas e desafios no resgate em ambiente montanhoso.

Para Cláudio Serra, este protocolo representa "um sinal claro da confiança institucional da Escola Nacional de Bombeiros na capacidade do interior do país para acolher e desenvolver projetos formativos de referência".

"A excelência, a inovação e a especialização operacional podem afirmar-se, de forma plenamente competitiva, também fora dos grandes centros urbanos, quando sustentadas por visão, competência e compromisso", lê-se ainda no mesmo documento.

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