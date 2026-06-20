Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso laranja no domingo devido ao tempo quente

Os três distritos do norte de Portugal continental viram o IPMA elevar o aviso amarelo, existente para hoje e domingo, para laranja entre as 09:00 de domingo e as 09:00 de terça-feira, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

Já hoje, os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco, Setúbal e Portalegre estão sob aviso amarelo devido ao tempo quente, vigorando na maior parte dos distritos até segunda-feira.

A estes oito distritos sob aviso amarelo, juntam-se no domingo Braga, Porto, Coimbra, Santarém, Viana do Castelo e Viseu, igualmente devido à persistência de tempo quente, com o aviso a vigorar a partir das 09:00 e até às 09:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, representando o terceiro nível de gravidade numa escala de quatro e significa que o tempo está perigoso, exigindo grande atenção e preparação.

Só os distritos de Aveiro, Leiria, Lisboa e Faro encontram-se, para já, sem avisos meteorológicos.

O IPMA alertou na sexta-feira que as temperaturas iriam subir a partir hoje em Portugal continental, com valores que podem chegar a 42ºC.

O "novo episódio de tempo quente em Portugal continental", que coincide com o início do verão, no domingo, deve ter as temperaturas mais elevadas na terça e na quarta-feira da próxima semana.

O IPMA explica que o calor se deve à influência de uma crista anticiclónica sobre a Península Ibérica e uma depressão a oeste do continente, que resultará na chegada de uma massa de ar quente vinda do norte de África.

No continente as temperaturas máximas devem oscilar entre os 30ºC na faixa costeira ocidental e os 42ºC no interior. A temperatura mínima também vai subir, especialmente na primeira metade da semana, com grande parte do país com mais de 20ºC durante a noite.