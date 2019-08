Brexit. Merkel ainda acredita numa saída com acordo

Hayoung Jeon - EPA

A chanceler alemã disse esperar que a visita do primeiro-ministro inglês à Alemanha, na próxima quarta-feira, resulte num diálogo que leve a boas soluções. Ainda assim, frisou que a União Europeia está preparada para uma saída sem acordo.





"Até ao final das negociações estou disposta a encontrar, sobretudo, uma solução. Acho que é sempre melhor sair com um acordo do que sem acordo. Mas ainda assim, se isso não for possível, estaremos preparados para uma alternativa", afirma Angela Merkel.





Angela Merkel não desiste e ainda acredita que o Reino Unido possa sair da União Europeia com um acordo, o que segundo documentos publicados este domingo pelo jornal Sunday Times pode ter consequências graves no dia-a-dia dos britânicos.



Se o Reino Unido sair da UE sem acordo, o país pode debater-se com a falta de combustível, comida e medicamentos. O vice primeiro-ministro britânico, Michael Gove, considera que estas preocupações são "exageradas".













"Nós demos passos em frente, não só para lidar com os riscos, mas também para ter a certeza que a nossa economia e o nosso país estão a melhorar mais do que nunca para abandonar a União Europeia no dia 31 de outubro", afirma Michael Gove.