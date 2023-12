"Burnout". Médicos internos sofrem "muita pressão" e "desgaste contínuo"

A RTP falou com o diretor do serviço de psicologia do Hospital de São João, Eduardo Carqueja, que disse não ter ficado surpreendido com os resultados do estudo.



"Já nada nos surpreende neste nível", lamentou. "Existem bastantes dados, o importante é o que fazer com estes dados, o que fazer com estas pessoas".



As soluções podem passar por "organizações diferentes", já que os médicos internos passam "muito tempo afunilados nos estudos" enquanto estudantes e, quando passam à atividade de trabalho, sofrem "muita pressão" que leva a um "desgaste contínuo", explicou o especialista.