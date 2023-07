Buscas Altice. Cofundador Armando Pereira entre os três detidos

“No decurso das diligências, foram detidas três pessoas, que serão presentes a primeiro interrogatório judicial este sábado, atenta a greve dos Oficiais de Justiça que decorre ao longo do dia de hoje”, lê-se no

Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção passiva e ativa no sector privado, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Um dos motivos que levou o Ministério Público a decretar a detenção de Armando Pereira foi a possibilidade de risco de fuga para a França, onde reside atualmente.

A detenção do número dois da Altice ocorreu na noite de quinta-feira, depois das buscas feitas à sua casa, em Vieira do Minho.





“As suspeitas que levaram à realização das diligências indiciam a viciação do processo decisório do Grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência. Esses factos são suscetíveis de constituir crimes de corrupção privada, na forma ativa e passiva”, lê-se no comunicado.







Terá havido ainda violação do processo decisório do grupo Altice que terá lesado quer a empresa, quer o Estado.





"Os factos indiciam práticas de deslocalização fictícia da domiciliação fiscal de pessoas e de sociedades, com aproveitamento abusivo da taxação reduzida aplicada em sede de IRC na Zona Franca da Madeira", declara o DCIAP, acrescentando que "esses factos são suscetíveis de constituir crimes de fraude fiscal qualificada, sendo estimado que a vantagem ilegítima alcançada pelos suspeitos em sede fiscal tenha sido superior a 100 (cem) milhões de euros".





Um dos negócios agora investigados envolve a venda de quatro prédios em Lisboa a fundos imobiliários por 15 milhões de euros.







Foram aprendidos “documentos considerados relevantes para a prova dos ilícitos indiciados bem como objetos representativos do resultado dos mesmos, tais como viaturas de luxo e modelos exclusivos com um valor estimado de cerca de 20 milhões de euros”.



Inicialmente previa-se que os três detidos fossem presentes ao juiz Carlos Alexandre, no Campus de Justiça em Lisboa, esta tarde, mas o interrogatório foi adiado para sábado devido à greve dos funcionários judiciais.





Este inquérito é dirigido pelo procurador Rosário Teixeira, do DCIAP.