País
Buscas em Marvila e Olivais. PSP procura armas em operação de prevenção criminal
O objetivo desta operação é a apreensão de armas proibidas, segundo a Polícia de Segurança Pública.
(em atualização)
O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP desencadeou, ao início da manhã desta quarta-feira, uma operação de prevenção criminal que passa por diligências de busca nas freguesias dos Olivais e Marvila, em Lisboa.A operação da PSP envolve buscas domiciliárias em 12 casas.
"O Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal e da 2ª Divisão Policial, está a realizar uma Operação Especial de Prevenção Criminal desde as 7h00", lê-se em comunicado da PSP.
"A operação decorre nas freguesias dos Olivais e de Marvila, com buscas domiciliárias em 12 casas. O objetivo desta operação é a apreensão de armas proibidas nos termos da Lei n.º 5/2006 de 23 de fevereiro".
