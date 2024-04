Decorrem buscas no concelho de Caminha para encontrar um pescador que está desaparecido desde segunda-feira. As operações realizam-se entre a praia de Moledo e a Capela de Santo Isidoro.

As operações envolvem tripulantes da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo e elementos do Comando-local de Caminha. Contam também com a GNR e com os Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora.



No local, está ainda uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.



O pescador, de 70 anos, terá, ao que tudo indica, saído para a pesca lúdica na zona costeira de Moledo. O alerta foi dado às 21h30 de segunda-feira.