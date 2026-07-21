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Visita de Estado de Seguro a Cabo Verde é "muito boa para a parceria entre os dois países"
O presidente da República começa esta terça-feira uma visita oficial de três dias a Cabo Verde. Na agenda estão reuniões institucionais, uma visita ao Tarrafal e encontros com a comunidade portuguesa.
Carina, de 26 anos, é residente da cidade da Praia, na ilha de Santiago, que esta terça-feira acolhe a primeira Visita de Estado do mandato de António José Seguro como Presidente da República.
Em declarações à RTP Antena 1, esta cabo-verdiana "já tinha ouvido algumas coisas" sobre uma viagem do Presidente português àquele país, mas "não sabia que era já". E mostra-se satisfeita: "É importante, até porque temos muitos irmãos cabo-verdianos em Portugal", sublinha, acrescentando que esta é uma boa oportunidade para "fortalecer" a "parceria" entre os dois países, que "não é de hoje, tem muito tempo".
Nascida na ilha da Boa Vista, mas a viver na cidade da Praia, Carina espera que as relações entre os dois países "possam melhorar". E esse será certamente um dos objectivos da Visita de Estado que arranca esta terça-feira e se prolonga até quinta-feira. António José Seguro vai ter vários encontros institucionais, entre eles reuniões com o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, também com o primeiro-ministro, Francisco Carvalho, e ainda uma ida à Assembleia Nacional, o parlamento cabo-verdiano.
António José Seguro passará também pelo Fórum Económico Cabo Verde-Portugal, vai encontrar-se com os militares do Navio da República Portuguesa Bartolomeu Dias e tem prevista uma Visita ao Museu da Resistência, no Campo de Concentração do Tarrafal. Prevista está também uma rápida passagem pela ilha da Boa Vista, numa viagem de três dias que encerra com uma recepção à comunidade portuguesa em Cabo Verde, que conta com 20 mil cidadãos registados.
Será uma Visita de Estado focada nas relações com a Lusofonia e na cooperação bilateral entre Portugal e Cabo Verde, em várias áreas como a educação, a língua portuguesa, a cultura, a saúde, a defesa ou a segurança marítima.