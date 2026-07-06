País
Calor começa a ceder no litoral norte e centro, mas há zonas acima dos 40 graus
Regiões como o interior alentejano e o Vale do Tejo ainda vão sofrer com temperaturas acima dos 40 graus.
Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto do Mar e da Atmosfera, traça o mapa do calor para Portugal esta semana.
Durante o dia de hoje e nos próximos dias a Autoridade Nacional De Proteção Civil decidiu manter todo o dispositivo em alerta máximo - por ser apesar de tudo um dia quente e porque se preveem trovoadas.
Durante o dia de hoje e nos próximos dias a Autoridade Nacional De Proteção Civil decidiu manter todo o dispositivo em alerta máximo - por ser apesar de tudo um dia quente e porque se preveem trovoadas.