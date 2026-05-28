País
Calor motiva alerta e faz acionar antecipadamente alguns planos de contingência na saúde
Depois de um inverno bastante molhado, frio e tempestuoso, o mês de maio trouxe um verão antecipado com temperaturas anormalmente altas para a época. Évora e Bragança, são por natureza geográfica dois locais onde as temperaturas se sentem com maior intensidade.
Os repórteres da RTP Antena 1 foram saber que medidas estão a ser implementadas, principalmente à população mais vulnerável e idosa.
Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Alentejo Central – Évora
Helena Gonçalves recomenda antecipação e para evitar estes problemas e fala na necessidade de uma boa hidratação, pois “o nosso termostato interior ainda não está adaptado”.
Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia - Bragança
Entre os vários cuidados, diz Susete Abrunhosa, logo pela manhã os quartos são arejados, os mais idosos são trajados com roupas leves e claras, usufruem de uma alimentação mais leve e a hidratação é agora um elemento chave para os utentes.
Os anos de 2015 a 2025 foram os 11 anos mais quentes já registados, indicou a Organização Meteorológica Mundial, em março, e essa tendência deverá continuar, de acordo com um novo relatório desta agência da ONU.
Este ano o mês de maio já está a manter esta tendência alertando as nações Unidas que as temperaturas médias globais deverão alcançar "níveis recordes ou próximos" entre 2026 e 2030, com 75% de probabilidade de que a média exceda os níveis pré-industriais em mais de 1,5°C.
Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Alentejo Central – Évora
No hospital de Évora, o recurso ao planos de contingência, face ao aumento das temperaturas, ainda não foi accionado, diz Helena Gonçalves, diretora clinica para os Cuidados de Saúde primários da ULS Alentejo central: “Mas estamos em alerta”, sublinha.
Em conversa com o jornalista da RTP Antena 1, Paulo Nobre, a diretora clinica refere que as pessoas mais idosas, que se deslocam a esta unidade de saúde, com sintomas de desidratação acabam por ficar em maca e mudam um pouco a rotina hospitalar.
Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia - Bragança
Também no canto interior norte do continente português, em Bragança, as temperaturas se fazem sentir acima dos 30 graus centígrados. Um fator que obrigou, desde 15 de maio, a implementação do plano de contingência, por indicação da Direção Geral da Saude.
Susete Abrunhosa diretora da Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia, em Bragança, tem a seu cargo 67 pessoas dentro da classificação mais vulnerável.
“O plano de contingência é de extrema importância, para as instituições que trabalham com pessoas vulneráveis”, explicou a directora ao jornalista da RTP Antena 1, Afonso de Sousa.
Este ano o mês de maio já está a manter esta tendência alertando as nações Unidas que as temperaturas médias globais deverão alcançar "níveis recordes ou próximos" entre 2026 e 2030, com 75% de probabilidade de que a média exceda os níveis pré-industriais em mais de 1,5°C.