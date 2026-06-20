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Calor. Sete distritos estão em alerta amarelo

Calor. Sete distritos estão em alerta amarelo

Os termómetros vão subir este fim de semana e podem chegar aos 42 graus em algumas zonas do país. Há sete distritos do continente sob aviso amarelo hoje e amanhã por causa das temperaturas elevadas.

RTP /
Reuters

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São eles Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre.

Alexandra Fonseca, do Instituto do Mar e da Atmosfera diz que vão ser dias e noites muito quentes.

Tendo em conta esta onda de calor, a GNR reforçou os meios para prevenção e deteção precoce de incêndios rurais. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana diz que vai estar atenta no terreno, com 210 patrulhas móveis diárias e 20 patrulhas adicionais asseguradas pelas Forças Armadas e também virtualmente, através de torres de Acompanhamento Remoto de videovigilância florestal.
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