País
Calor. Sete distritos estão em alerta amarelo
Os termómetros vão subir este fim de semana e podem chegar aos 42 graus em algumas zonas do país. Há sete distritos do continente sob aviso amarelo hoje e amanhã por causa das temperaturas elevadas.
São eles Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre.
Alexandra Fonseca, do Instituto do Mar e da Atmosfera diz que vão ser dias e noites muito quentes.
Tendo em conta esta onda de calor, a GNR reforçou os meios para prevenção e deteção precoce de incêndios rurais. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana diz que vai estar atenta no terreno, com 210 patrulhas móveis diárias e 20 patrulhas adicionais asseguradas pelas Forças Armadas e também virtualmente, através de torres de Acompanhamento Remoto de videovigilância florestal.
Alexandra Fonseca, do Instituto do Mar e da Atmosfera diz que vão ser dias e noites muito quentes.
Tendo em conta esta onda de calor, a GNR reforçou os meios para prevenção e deteção precoce de incêndios rurais. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana diz que vai estar atenta no terreno, com 210 patrulhas móveis diárias e 20 patrulhas adicionais asseguradas pelas Forças Armadas e também virtualmente, através de torres de Acompanhamento Remoto de videovigilância florestal.