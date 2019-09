Calor traz proibições

As temperaturas elevadas nos próximos dias estão na origem da decisão e os distritos abrangidos são: Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Santarém, Coimbra, Guarda, Portalegre, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Viseu e Leiria.



Quem estiver nestes distritos vai receber uma mensagem escrita para o telemóvel com este alerta a avisar para a situação a partir das 8h00 desta quarta-feira.



O comandante nacional da Proteção Civil, Duarte da Costa, explica o que é proibido fazer durante este alerta.



Em alerta laranja, o segundo mais elevado, estão Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.