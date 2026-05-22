Câmara da Amadora investe 120 milhões de euros para modernizar a rede escolar





A nova Carta Educativa, que tem um horizonte temporal até 2035, vai integrar também investimentos na eficiência energética dos edifícios, reforço do ensino profissional e medidas de inclusão de alunos com necessidades educativas especiais.

Entre os maiores desafios do municipio nesta área da Educação está responder àÉ para enfrentar esse desafio que são apresentadas estas medidas que constam da nova Carta Educativa agora aprovada pelo executivo.Ricardo Faria, o vereador com o pelouro da Educação considera em declarações à Rádio Pública que foi um processo participado "que envolveu a auscultação de diretores de agrupamentos, associações de pais e comunidade educativa, com cerca de 2.200 contributos recolhidos através de entrevistas e questionários".O processo já ultrapassou praticamente todas as fases, foi já aprovada em reunião do executivo e segue agora para apreciação e votação final pela Assembleia Municipal.