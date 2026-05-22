País
Câmara da Amadora investe 120 milhões de euros para modernizar a rede escolar
A Câmara da Amadora prevê investir cerca de 120 milhões de euros nos próximos anos em medidas na área da Educação. A autarquia vai avançar com a criação de 27 novas salas de jardim-de-infância e 30 de primeiro ciclo, a ampliação de três estabelecimentos e a reorganização da rede escolar do concelho.
Entre os maiores desafios do municipio nesta área da Educação está responder à necessidade de apoio aos pais e às crianças que frequentam o ensino com a ampliação e a reorganização da rede escolar do concelho. É para enfrentar esse desafio que são apresentadas estas medidas que constam da nova Carta Educativa agora aprovada pelo executivo.Ricardo Faria, o vereador com o pelouro da Educação considera em declarações à Rádio Pública que foi um processo participado "que envolveu a auscultação de diretores de agrupamentos, associações de pais e comunidade educativa, com cerca de 2.200 contributos recolhidos através de entrevistas e questionários".
A nova Carta Educativa, que tem um horizonte temporal até 2035, vai integrar também investimentos na eficiência energética dos edifícios, reforço do ensino profissional e medidas de inclusão de alunos com necessidades educativas especiais.O processo já ultrapassou praticamente todas as fases, foi já aprovada em reunião do executivo e segue agora para apreciação e votação final pela Assembleia Municipal.