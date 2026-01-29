Em direto
Depois da depressão Kristin. A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo

Câmara de Alcácer do Sal vai pedir ao Governo que decrete estado de calamidade

Câmara de Alcácer do Sal vai pedir ao Governo que decrete estado de calamidade

A Câmara de Alcácer do Sal tenciona pedir hoje ao Governo que decrete o estado de calamidade no concelho, devido aos prejuízos causados pelas inundações na cidade e estragos resultantes da passagem da depressão Kristin no município. 

Lusa /

VER MAIS

"Ainda não conseguimos avaliar esses prejuízos e, por isso mesmo, é que dizemos que é importante a questão do estado de calamidade, porque temos uma série de estabelecimentos comerciais, casas particulares e o lar [de idosos que foi evacuado] que têm inundações grandes", disse hoje à agência Lusa, a presidente do município, Clarisse Campos.

De acordo com a autarca, a subida do Rio Sado causou várias inundações na baixa da cidade, nomeadamente na Avenida dos Aviadores, a zona mais crítica de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, causando prejuízos em estabelecimentos de "restauração, pastelaria e artesanato".

"De certeza que os prejuízos serão elevados, para além de serviços afetados desde o fim de semana naquelas regiões onde as estradas tiveram de ser cortadas e as populações isoladas" afetando "o negócio" nessas zonas, acrescentou.

Tópicos
PUB
PUB