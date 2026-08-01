Câmara de Cascais pede reforço de agentes para a Divisão da PSP

Numa carta enviada ao comandante do Cometlis, Luís Elias, a que a agência Lusa teve hoje acesso, Nuno Piteira Lopes (PSD) sublinha que no concelho de Cascais "residem mais de 240 mil habitantes, com um aumento significativo durante o período estival".

"Temos uma atividade cultural e económica intensa e, com isso, reforça-se a necessidade de aumentar a capacidade de resposta que as forças de segurança têm por missão dar na manutenção da segurança e tranquilidade pública. Acresce que, em época de verão, as praias do concelho recebem milhares de banhistas, sendo que a PSP é, frequentemente, chamada a intervir, no reforço da Polícia Marítima e no controlo de acessos e tráfego", lê-se na missiva.

Face a isto, o autarca alerta para o facto de o número de efetivos em serviço nas esquadras e divisão de Cascais ser "manifestamente insuficiente para garantir elevados padrões de resposta, pese embora o elevado esforço e a competência de comandantes, chefias e agentes policiais".

Segundo informação da Câmara de Cascais, a Divisão da PSP local tem uma dotação orgânica de cerca de 500 agentes, mas conta atualmente com cerca de 320 polícias, faltando aproximadamente 180 efetivos para completar o quadro previsto.

Na carta, Nuno Piteira Lopes diz que "a Câmara Municipal está disponível para contribuir administrativa e logisticamente para ajudar a implementar o reforço policial, sendo que já existe um vasto conjunto de oportunidades para apoio aos polícias que estejam sediados no concelho".

A autarquia acrescenta que a Divisão Policial integra as esquadras de Cascais, Estoril, Parede, Carcavelos e Trajouce, bem como as Equipas de Intervenção Rápida e a Secção de Trânsito, enquanto a Investigação Criminal passou recentemente para a dependência direta da Divisão de Investigação Criminal, em Lisboa.