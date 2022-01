Câmara de Coimbra com nova plataforma de serviços `online`

"O objetivo é continuar a tornar mais célere, simples e desmaterializado o tratamento dos assuntos dos cidadãos com a autarquia, sem a necessidade de deslocação aos serviços municipais, apostando agora na melhoria na consulta de processos de urbanismo", sublinhou a autarquia de Coimbra.

Numa nota enviada aos jornalistas, a Câmara de Coimbra informou que a plataforma municipal de Serviços Online permite a submissão de requerimentos e a geração automática e imediata da fatura relativa a eventuais taxas de entrada, com referência para pagamento multibanco.

"Cada utilizador - munícipe ou outra entidade previamente registada - pode ainda consultar todos os documentos que enviou e recebeu para e do município", acrescentou.

A nova plataforma de serviços `online` conta com "um `layout` responsivo", "um novo design e cromática", estando devidamente adaptado aos dispositivos móveis.

Entre as novidades está a possibilidade de serem consultadas as datas e destinatários dos movimentos dos requerimentos de processos de urbanismo.

"Esta é uma medida que, além de promover a transparência, visa reduzir a necessidade de os cidadãos entrarem em contacto presencial, telefónico, `e-mail` ou outro com os serviços municipais, para saberem do estado dos seus processos", destacou a Câmara.

A plataforma encontra-se disponível a partir do `site` oficial do Município de Coimbra (www.cm-coimbra.pt) ou diretamente a partir de https://servicosonline.cm-coimbra.pt/.

A utilização da plataforma implica o registo do utilizador, seja pessoa singular ou coletiva, ficando o serviço acessível após validação da identidade do utilizador e/ou dos seus representantes por parte do Município.

Os documentos submetidos devem ser assinados com recurso ao cartão de cidadão, chave móvel digital ou outro certificado digital qualificado, com valor probatório, que ateste a identidade do utilizador.

De acordo com o Município de Coimbra, o reforço das valências desta plataforma enquadra-se nas medidas em curso para a desmaterialização e desburocratização dos processos municipais, contribuindo de forma significativa para a redução da utilização do papel nos processos internos da autarquia.

Contribui também para "a descarbonização e eficiência energética do município, mediante a redução das deslocações para acesso a este tipo de serviços municipais".