Câmara de Lisboa instala rede de sensores de monitorização ambiental com 80 estações

"No total serão 80 estações, com 658 sensores, garantindo um conjunto alargado de dados que até hoje só podiam ser conhecidos em estudos pontuais", avançou o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), numa publicação nas redes sociais Twitter e Facebook.

Realçando que Lisboa vai ter, "pela primeira vez", uma rede de sensores que monitorizam em tempo real a qualidade do ar, níveis de ruído ou trânsito, Fernando Medina revelou que "a rede estará totalmente instalada e a funcionar até ao final do mês de março".

"A partir de 31 de março, toda a informação medida estará disponível em tempo real a qualquer cidadão através das plataformas de dados abertos da Câmara Municipal de Lisboa", apontou o autarca.

O início do projeto é assinalado na sexta-feira, data em que "estarão instalados e a funcionar oito das 80 estações (Estrada de Benfica, Entrecampos, Cemitério de Carnide, Olivais, Madre Deus, Montes Claros e Avenida da República)".

Em comunicado, a Câmara de Lisboa informou que a cerimónia de apresentação do projeto, agendada para sexta-feira, a partir das 12:00, na zona de Entrecampos, vai contar com a participação do vereador do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, José Sá Fernandes.

Em 10 de novembro de 2020, a Câmara de Lisboa apresentou o projeto de instalação de cerca de 200 sensores para monitorizar a qualidade do ar em vários pontos da cidade, nomeadamente nas envolventes dos crematórios, do terminal de cruzeiros e do aeroporto.

O plano inicial foi divulgado durante a conferência "Lisboa Mais Verde e Mais Saudável: Os Desafios da Poluição Atmosférica", que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

De acordo Pedro Oliveira, da Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara de Lisboa, os cerca de 200 sensores serão instalados no âmbito de seis projetos e colocados em diversas áreas da cidade, "para conhecer em detalhe a qualidade do ar" e com o objetivo de desenvolver "medidas mais específicas", focadas "no local".