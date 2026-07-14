País
Câmara de Loures continua à espera da justiça para avançar com demolição do resto do Bairro do Talude
Há um ano a Câmara de Loures avançou com a demolição de dezenas de barracas no Bairro do Talude.A autarquia tinha como objetivo demolir 64 barracas, mas uma providência cautelar suspendeu o processo na altura.
Esta terça-feira a autarquia lamenta que ainda não haja uma decisão do tribunal.
Certo é que o bairro continua de pé, como há um ano.
A Câmara de Loures garante que tem tolerância zero perante novas barracas.