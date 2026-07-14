Câmara de Odemira está a averiguar legalidade das obras em imóvel do MAI

A autarquia reafirma que não há qualquer processo de licenciamento ou comunicação das obras na proporiedade do ministro.





"Tendo em conta as suspeitas levantadas de operações urbanísticas irregulares em curso, está o Município a proceder em conformidade para verificar a legalidade destas mesmas operações urbanísticas efetuadas neste local e tratará deste assunto de acordo com os trâmites legais para casos desta natureza", adianta a autarquia.

Luis Neves está a construir uma piscina e não um tanque como o próprio garantiu.As obras ainda estão a decorrer e avançaram sem que tivesse chegado à Câmara de Odemira qualquer comunicação ou licenciamento.





"Face às notícias veiculadas pela comunicação social nos últimos dias e questões dirigidas ao Município de Odemira, cabe esclarecer que não está em curso qualquer processo de licenciamento ou comunicação de obras nos prédios objeto de questão, no local Monte do Corgo da Fonte, na freguesia de São Teotónio", acrescenta a Câmara.





Luís Neves admitiu que não tinha sido pedida uma licença para obra, mas avança que esse passo ia agora ser dado.





Por esclarecer está também a forma de pagamento dos cinco mil euros que Luís Neves disse já ter avançado a João dos Santos Carvalho da ConstruBarcelos que está a fazer as obras.





Trata-se do mesmo empreiteiro que realizou trabalhos em edifícios da Polícia Judiciária quando Luís Neves era diretor nacional.