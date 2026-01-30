Câmara de Proença-a-Nova apela ao racionamento de água

Numa mensagem deixada hoje nas redes sociais, João Lobo informou que a energia elétrica está a ser reposta progressivamente no concelho de Proença-a-Nova.

"Hoje tivemos um problema com o abastecimento de água. Apelo ao racionamento. Esperemos que amanhã [no sábado] comecemos a repor o abastecimento em todo o concelho. Mas a falta de energia elétrica causou mais este problema", vincou.

O autarca sublinhou ainda que a passagem da depressão Kristin por Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, devastou grande parte do concelho, causando "danos avultadíssimos" em centenas de habitações.

"Estamos a avaliar desde a primeira hora. A Câmara Municipal está disponível, dentro das suas competências, para ajudar no que for possível", sublinhou.

Os efeitos da passagem da depressão são visíveis um pouco por toda a região, com a Câmara de Proença-a-Nova a registar mais de mil danos em casas, pavilhões, oficinas, escolas, barracões, estradas, entre outros espaços públicos e privados.

Apesar do regresso da energia elétrica em alguns pontos e a expectativa de regresso noutros para breve, o concelho enfrenta agora uma fase crítica relativamente ao abastecimento de água.

"Algumas estações elevatórias não estão a funcionar, o que está a causar falta de água na rede. Apelamos a todos para a necessidade de poupança deste bem necessário ao dia a dia de todos".