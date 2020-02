Câmara do Seixal quer exceção para realojar moradores do Bairro da Jamaica

Foto: Lusa

A Câmara do Seixal lamenta os atrasos no realojamento de 74 famílias. Na origem do problema, está a falta de orçamento, por parte do Governo, que fica muito abaixo do valor de mercado das casas, neste município do distrito de Setúbal.