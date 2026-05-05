País
Camas de medicina intensiva não usadas por falta de recursos humanos
Metade dos serviços de medicina intensiva dos hospitais públicos têm camas que não são usadas por falta de recursos humanos.
O balanço é feito ao jornal Público pelo grupo de trabalho que está a reorganizar a rede de medicina intensiva do país.
Com a crise pandémica e a falta de camas de cuidados intensivos em Portugal, houve um reforço mas que parece agora que está de novo a perder fôlego.
Com a crise pandémica e a falta de camas de cuidados intensivos em Portugal, houve um reforço mas que parece agora que está de novo a perder fôlego.