Camas de medicina intensiva não usadas por falta de recursos humanos

Camas de medicina intensiva não usadas por falta de recursos humanos

Metade dos serviços de medicina intensiva dos hospitais públicos têm camas que não são usadas por falta de recursos humanos.

Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1 /

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O balanço é feito ao jornal Público pelo grupo de trabalho que está a reorganizar a rede de medicina intensiva do país.

Com a crise pandémica e a falta de camas de cuidados intensivos em Portugal, houve um reforço mas que parece agora que está de novo a perder fôlego.

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