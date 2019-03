RTP14 Mar, 2019, 12:07 / atualizado em 14 Mar, 2019, 12:27 | País

O trânsito na Ponte Vasco da Gama encontra-se cortado nos dois sentidos devido ao despiste de um camião que se incendiou posteriormente.



De acordo com uma fonte do controlo de tráfego da Lusoponte, o acidente aconteceu junto ao quilómetro 4.



O incêndio está a ser combatido por bombeiros de Sacavém e de Alcochete.



O pesado de mercadorias incendiou-se junto ao separador central no sentido norte-sul.