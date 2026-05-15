Caminhos com árvores caídas em municípios como Ourém, Sardoal, Abrantes ou Ferreira do Zêzere aumentam receios de atraso no ataque inicial aos incêndios

O presidente da Comunidade intermunicipal do Médio Tejo (CIM) Manuel Jorge Valamatos justifica que: "estamos num ano atípico. Temos vários concelhos onde a carga de combustível é maior e mais perigosa, tendo em conta que muito combustível está na nossa floresta e não foi possível removê-lo.afirmou.Manuel Jorge Valamatos explicou ainda que apesar de muitos proprietários de terrenos, empresas ligadas à floresta, e outras entidades estarem a proceder a limpezas:Na apresentação do Plano de Operações Sub-regional do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 2026, que decorreu no Sardoal, várias entidades lembraram a necessidade de um ataque inicial musculado aos incêndios rurais, apesar de uma ligeira redução de meios humanos, num verão que a Proteção Civil antecipa como complicado devido a material combustível acumulado.

"É um retrocesso de gestão dos territórios" no combate aos incendios

O alerta é do presidente da Comunidade intermunicipal do Médio Tejo (CIM) Manuel Jorge Valamatos numa altura em que diz ouvir falar da possibilidade de se acabar com os comandos sub-regionais de Proteção Civil.E considera que seria "um retrocesso de gestão dos territórios" acabar com os comandos sub-regionais, defendendo a manutenção da estrutura do Médio Tejo.

O autarca destacou ainda o papel das Juntas de Freguesia, Associações de caçadores e Empresas Florestais no apoio à vigilância e primeira intervenção no território.





A região do Médio Tejo registou desde o início do ano 66 incêndios rurais, classificando 2026, até agora, como o terceiro pior ano desde 2016 em termos de ocorrências.



