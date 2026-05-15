Caminhos com árvores caídas em municípios como Ourém, Sardoal, Abrantes ou Ferreira do Zêzere aumentam receios de atraso no ataque inicial aos incêndios

Caminhos com árvores caídas em municípios como Ourém, Sardoal, Abrantes ou Ferreira do Zêzere aumentam receios de atraso no ataque inicial aos incêndios

O presidente da Comunidade intermunicipal do Médio Tejo (CIM) Manuel Jorge Valamatos alerta na rádio pública para um verão em que um dos principais constrangimentos é a dificuldade de acesso aos terrenos florestais após as tempestades que afetaram vários concelhos desta região. As árvores derrubadas podem atrasar o ataque inicial aos fogos, o que é considerado essencial para que não ganhem dimensão.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1 /

Fotografia: Câmara Municipal de Abrantes

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O presidente da Comunidade intermunicipal do Médio Tejo (CIM) Manuel Jorge Valamatos justifica que: "estamos num ano atípico. Temos vários concelhos onde a carga de combustível é maior e mais perigosa, tendo em conta que muito combustível está na nossa floresta e não foi possível removê-lo. Houve muito trabalho e continuamos esse trabalho de limpeza e de desobstrução de vias, importante para o combate ao incêndio dentro da floresta; mas obviamente que não conseguimos tirar toda a carga combustível", afirmou.

Manuel Jorge Valamatos explicou ainda que apesar de muitos proprietários de terrenos, empresas ligadas à floresta, e outras entidades estarem a proceder a limpezas: "não há condições, nem de equipamentos nem de mão de obra, bastante para todas as respostas que são necessárias; daí que aumenta o risco da dimensão dos incendios".


Na apresentação do Plano de Operações Sub-regional do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 2026, que decorreu  no Sardoal, várias entidades lembraram a necessidade de um ataque inicial musculado aos incêndios rurais, apesar de uma ligeira redução de meios humanos, num verão que a Proteção Civil antecipa como complicado devido a material combustível acumulado.
"É um retrocesso de gestão dos territórios" no combate aos incendiosO alerta é do presidente da Comunidade intermunicipal do Médio Tejo (CIM) Manuel Jorge Valamatos numa altura em que diz ouvir falar da possibilidade de se acabar com os comandos sub-regionais de Proteção Civil.

E considera que seria "um retrocesso de gestão dos territórios" acabar com os comandos sub-regionais, defendendo a manutenção da estrutura do Médio Tejo.

 O autarca destacou ainda o papel das Juntas de Freguesia, Associações de caçadores e Empresas Florestais no apoio à vigilância e primeira intervenção no território.

A região do Médio Tejo registou desde o início do ano 66 incêndios rurais, classificando 2026, até agora, como o terceiro pior ano desde 2016 em termos de ocorrências.




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