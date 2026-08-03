Campanha de prevenção de comportamentos de risco do ICAD nas praias algarvias

A ação integra a campanha nacional "Bom é Poder Decidir -- As tuas escolhas, a tua saúde!", que foi lançada a 26 de junho, no Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.

A campanha entra agora numa nova fase, adaptando a mensagem ao período de férias e levando-a aos locais onde se concentra um maior número de pessoas, explicou à agência Lusa a presidente do ICAD, Joana Teixeira.

Para isso, um avião já sobrevoou a costa algarvia, "de uma ponta à outra", no dia 01 de agosto e vai voltar a fazê-lo nos dias 14 e 16 deste mês, com a mensagem "Bom é poder decidir. A tua saúde. icad.pt".

"Optámos por ir ter com as pessoas onde elas se encontram, portanto, nas praias. Queremos reforçar a campanha junto dos jovens e da população e alertar para os riscos e para a necessidade de saber escolher hábitos mais saudáveis e evitar comportamentos aditivos", sublinhou Joana Teixeira.

Embora tenha sido lançada inicialmente no âmbito da prevenção do consumo de drogas ilícitas, a campanha pretende abranger outras dependências, incluindo o consumo de álcool e os comportamentos aditivos sem substância.

Joana Teixeira salientou ser "muito importante" os jovens perceberem que têm "liberdade de escolha", porque é sobretudo nestas idades que o risco é maior.

"Há a pressão do grupo e dos pares e é fundamental os jovens saberem que podem e devem dizer não ao consumo de drogas, porque é fundamental para o futuro e para a saúde saber dizer que não num momento de maior pressão e poderem ter bons momentos também sem estarem associados ao consumo", sustentou.

A campanha pretende também dar a conhecer os recursos de apoio disponíveis para quem necessite de orientação ou ajuda.

"Também queremos mostrar que o ICAD existe e está cá. Se alguma coisa não correr tão bem, podem pedir ajuda", disse, indicando a Linha Vida 1414, um serviço gratuito, anónimo e confidencial, disponível de segunda a sexta-feira, entre as 10:00 e as 18:00, assegurado por psicólogos, que presta esclarecimento de dúvidas e encaminhamento para tratamento.

O contacto pode ser feito por telefone ou através do endereço de correio eletrónico 1414@icad.min-saude.pt.

A campanha terá uma duração de 12 meses e será ajustada aos diferentes momentos do ano.

"Todos os meses vamos adaptando a campanha aos acontecimentos mais marcantes. Em agosto estamos nas praias. Em setembro estaremos a promover medidas relacionadas com o início do ano letivo", revelou.

Para a presidente do instituto, a prevenção continua a ser uma prioridade, a par do reforço da resposta na área do tratamento.

Questionada sobre os comportamentos que mais preocupam entre os jovens, apontou as experiências com substâncias ilícitas e os episódios de consumo excessivos de álcool.

"Os jovens muitas vezes já vão consumir com o intuito de ficarem alcoolizados e isso é uma preocupação, até porque os menores não devem de todo beber bebidas alcoólicas e é uma realidade que infelizmente ainda se vê", lamentou.

Por outro lado, afirmou, os jovens muitas vezes não sabem exatamente o que estão a consumir: "Sendo substâncias ilícitas ou compostos manipulados, desconhecem os efeitos e os riscos associados ao seu consumo".

Alertou ainda para o potencial aditivo de algumas substâncias e para a rapidez com que podem surgir situações de dependência.

O mais recente relatório nacional sobre drogas indica uma diminuição da prevalência do consumo de substâncias ilícitas, mas um agravamento dos padrões de consumo, realidade que o ICAD pretende combater através de ações de prevenção dirigidas aos jovens e à população em geral.