País
Campanha de recolha do Banco Alimentar nos supermercados regista subida de 2,5%
A campanha do Banco Alimentar Contra a Fome recolheu este fim de semana 1.930 toneladas de alimentos, avançou hoje a instituição de solidariedade social, mais 2,5% do que na campanha homóloga de 2025.
O aumento é "expressão da sempre reiterada e genuína solidariedade manifestada pelos portugueses", disse a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet, citada num comunicado da instituição.
A campanha do Banco Alimentar envolveu cerca de 40 mil voluntários em mais de duas mil superfícies comerciais em todo o país.
Os bens alimentares recolhidos "são muito importantes num contexto marcado pela crescente instabilidade internacional, pelos conflitos armados em várias regiões do mundo, pelas perturbações nas cadeias de abastecimento e pelo aumento generalizado dos preços dos bens essenciais e da energia", disse Jonet.
Antes do início da campanha, Jonet tinha falado de um aumento dos pedidos de apoio de famílias carenciadas ao Banco Alimentar Contra a Fome devido à subida do preço dos combustíveis e dos custos com habitação.
"Acompanhei isto desde o início. Não era presidente da República", começou por dizer, lembrando que depois fez uma "suspensão, vim como presidente". "Assim como voluntário, este ano, é mais giro".
Os produtos vão ser encaminhados para os armazéns do Banco Alimentar da respetiva região, onde vão ser pesados, separados e acondicionados para entregar a 2.400 entidades beneficiárias, à semelhança de anteriores campanhas.
A participação pode ainda ser feita através da modalidade de vales de produtos selecionados, como azeite, óleo, leite, salsichas e atum, representando cada vale uma unidade do produto.
Em 2025, na campanha homóloga do Banco Alimentar Contra a Fome, que começou no último dia de maio, foram angariadas 1.878 toneladas de alimentos nos supermercados.
Já a campanha de recolha em novembro de 2025, registou uma queda de 2,8% face à campanha homóloga de 2024, angariando 2.150 toneladas de alimentos.
A campanha do Banco Alimentar envolveu cerca de 40 mil voluntários em mais de duas mil superfícies comerciais em todo o país.
Os bens alimentares recolhidos "são muito importantes num contexto marcado pela crescente instabilidade internacional, pelos conflitos armados em várias regiões do mundo, pelas perturbações nas cadeias de abastecimento e pelo aumento generalizado dos preços dos bens essenciais e da energia", disse Jonet.
Antes do início da campanha, Jonet tinha falado de um aumento dos pedidos de apoio de famílias carenciadas ao Banco Alimentar Contra a Fome devido à subida do preço dos combustíveis e dos custos com habitação.
As campanhas de recolha de alimentos do Banco Alimentar realizam-se duas vezes por ano, habitualmente nos últimos fins de semana de maio e de novembro, com o objetivo de angariar alimentos básicos.
Marcelo Rebelo de Sousa voltou a juntar-se à campanha, este ano como voluntário.
"Acompanhei isto desde o início. Não era presidente da República", começou por dizer, lembrando que depois fez uma "suspensão, vim como presidente". "Assim como voluntário, este ano, é mais giro".
Além dos supermercados, a recolha de alimentos acontece também 'online', até 7 de junho, através da plataforma digital 'Alimente esta Ideia' ou do Portal de Doações Online do Banco Alimentar.
Os produtos vão ser encaminhados para os armazéns do Banco Alimentar da respetiva região, onde vão ser pesados, separados e acondicionados para entregar a 2.400 entidades beneficiárias, à semelhança de anteriores campanhas.
A participação pode ainda ser feita através da modalidade de vales de produtos selecionados, como azeite, óleo, leite, salsichas e atum, representando cada vale uma unidade do produto.
Com esta modalidade, disponível nas caixas dos supermercados, é a própria cadeia de lojas que entrega os produtos no Banco Alimentar da sua região.
Já a campanha de recolha em novembro de 2025, registou uma queda de 2,8% face à campanha homóloga de 2024, angariando 2.150 toneladas de alimentos.
c/Lusa