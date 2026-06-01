Campanha de recolha do Banco Alimentar nos supermercados regista subida de 2,5%

A campanha do Banco Alimentar envolveu cerca de 40 mil voluntários em mais de duas mil superfícies comerciais em todo o país.



As campanhas de recolha de alimentos do Banco Alimentar realizam-se duas vezes por ano, habitualmente nos últimos fins de semana de maio e de novembro, com o objetivo de angariar alimentos básicos.





Marcelo Rebelo de Sousa voltou a juntar-se à campanha, este ano como voluntário.

Além dos supermercados, a recolha de alimentos acontece também 'online', até 7 de junho, através da plataforma digital 'Alimente esta Ideia' ou do Portal de Doações Online do Banco Alimentar.

Com esta modalidade, disponível nas caixas dos supermercados, é a própria cadeia de lojas que entrega os produtos no Banco Alimentar da sua região.













c/Lusa

, disse a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet, citada num comunicado da instituição.disse Jonet.Antes do início da campanha, Jonet tinha falado dedevido à subida do preço dos combustíveis e dos custos com habitação."Acompanhei isto desde o início. Não era presidente da República", começou por dizer, lembrando que depois fez uma "suspensão, vim como presidente". "Assim como voluntário, este ano, é mais giro".Os produtos vão ser encaminhados para os armazéns do Banco Alimentar da respetiva região, onde vão ser pesados, separados e acondicionados para entregar a 2.400 entidades beneficiárias, à semelhança de anteriores campanhas.A participação pode ainda ser feita através da modalidade de vales de produtos selecionados, como azeite, óleo, leite, salsichas e atum, representando cada vale uma unidade do produto.Em 2025, na campanha homóloga do Banco Alimentar Contra a Fome, que começou no último dia de maio, foram angariadas 1.878 toneladas de alimentos nos supermercados.Já a campanha de recolha em novembro de 2025, registou uma queda de 2,8% face à campanha homóloga de 2024, angariando 2.150 toneladas de alimentos.