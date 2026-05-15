Canal geral do sistema hidráulico do rio Mondego vai ser reaberto hoje

De recordar que as fortes chuvadas deram origem canal ao rebentamento do canal que e provocou o abatimento de uma das vias da auto-estrada, em Coimbra, a 11 de fevereiro.





Diana Craveiro - RTP Antena 1





Os agricultores do Mondego afirmam andar aliviados com o regresso da água.A ordem dos Engenheiros vai entregar também esta sexta-feira à ministra do Ambiente o relatório que fez sobre as cheias, e as propostas para rever os modelos de gestão de risco.