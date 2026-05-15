Canal geral do sistema hidráulico do rio Mondego vai ser reaberto hoje

Canal geral do sistema hidráulico do rio Mondego vai ser reaberto hoje

Três meses depois do rebentamento do dique dos casais, a água vai voltar a correr, a partir desta sexta-feira, nos canais de rega do Mondego, em Coimbra. A abertura das comportas do canal geral do sistema hidráulico do rio, será feito pela ministra do ambiente esta manhã.

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As fortes chuvadas de fevereiro deram origem ao colapso de um talude que se localizava por cima do rio Mondego. Após reparação, hoje volta a ser reaberto. | RTP

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De recordar que as fortes chuvadas deram origem canal ao rebentamento do canal que e provocou o abatimento de uma das vias da auto-estrada, em Coimbra, a 11 de fevereiro.

Os agricultores do Mondego afirmam andar aliviados com o regresso da água.

Diana Craveiro - RTP Antena 1


A ordem dos Engenheiros vai entregar também esta sexta-feira à ministra do Ambiente o relatório que fez sobre as cheias, e as propostas para rever os modelos de gestão de risco.
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