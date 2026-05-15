País
Canal geral do sistema hidráulico do rio Mondego vai ser reaberto hoje
Três meses depois do rebentamento do dique dos casais, a água vai voltar a correr, a partir desta sexta-feira, nos canais de rega do Mondego, em Coimbra. A abertura das comportas do canal geral do sistema hidráulico do rio, será feito pela ministra do ambiente esta manhã.
De recordar que as fortes chuvadas deram origem canal ao rebentamento do canal que e provocou o abatimento de uma das vias da auto-estrada, em Coimbra, a 11 de fevereiro.
A ordem dos Engenheiros vai entregar também esta sexta-feira à ministra do Ambiente o relatório que fez sobre as cheias, e as propostas para rever os modelos de gestão de risco.