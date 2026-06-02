Cancro. Novo tratamento vai ser testado em Portugal

Cancro. Novo tratamento vai ser testado em Portugal

A injeção para cancros da cabeça e do pescoço que destruiu tumores já em tratamento num ensaio clinico realizado em vários países também vai ser testada em Portugal.

Cláudia Godinho - RTP Antena 1 /
Foto: José Pinto Dias - RTP

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Ainda em Chicago, onde foram conhecidos nos últimos dias os resultados surpreendentes deste tratamento promissor, o médico que vai coordenador o ensaio em Portugal adiantou à Antena 1, que a nova injeção vai ser administrada também a doentes seguidos em cinco hospitais do pais.

Numa primeira fase, vão ser abrangidas15 pessoas.

a próxima fase dos estudos envolve 500 doentes em vários países, pelo menos 15 em Portugal e vai contar com a participação dos hospitais de Portimão, Gaia-Espinho, IPO-Porto, Santa Maria e Cuf Descobertas.

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