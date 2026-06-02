País
Cancro. Novo tratamento vai ser testado em Portugal
A injeção para cancros da cabeça e do pescoço que destruiu tumores já em tratamento num ensaio clinico realizado em vários países também vai ser testada em Portugal.
Ainda em Chicago, onde foram conhecidos nos últimos dias os resultados surpreendentes deste tratamento promissor, o médico que vai coordenador o ensaio em Portugal adiantou à Antena 1, que a nova injeção vai ser administrada também a doentes seguidos em cinco hospitais do pais.
Numa primeira fase, vão ser abrangidas15 pessoas.
a próxima fase dos estudos envolve 500 doentes em vários países, pelo menos 15 em Portugal e vai contar com a participação dos hospitais de Portimão, Gaia-Espinho, IPO-Porto, Santa Maria e Cuf Descobertas.
Numa primeira fase, vão ser abrangidas15 pessoas.
a próxima fase dos estudos envolve 500 doentes em vários países, pelo menos 15 em Portugal e vai contar com a participação dos hospitais de Portimão, Gaia-Espinho, IPO-Porto, Santa Maria e Cuf Descobertas.