Capacidade de resposta da AIMA aumentou "em 25 por cento", diz Leitão Amaro

Foto: José Sena Goulão - Lusa

De visita a um centro de apoio à imigração, em Lisboa, Leitão Amaro comentou o "problema grave" dos 400 mil processos pendentes, mas anunciou que, só esta segunda-feira, a capacidade de resposta da AIMA aumentou 25 por cento. O ministro da Presidência garantiu ainda que nos próximos meses vão abrir, em várias regiões do país, novos centros de apoio, com o objetivo de, dentro de um ano, ter esses processos resolvidos.