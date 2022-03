Capelão da Marinha exonerado após defender suspeitos da morte de agente da PSP

A polémica instalou-se depois de Licínio Luís ter usado as redes sociais para criticar as palavras do Almirante Gouveia e Melo e de ter defendido os suspeitos da morte do agente da PSP, Fábio Guerra. O pároco da Armada já pediu desculpa, mas foi afastado das funções.