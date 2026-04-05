Cardeal Américo Aguiar pede "inquietação face ao sofrimento do mundo" na Páscoa

"As imagens da guerra que se vive na Ucrânia, na Faixa de Gaza, no Médio Oriente, em África (...) são o sinal visível da tristeza, da desolação, das trevas", afirmou o bispo de Setúbal.

Mas, na homilia da vigília pascal, o momento mais importante para os católicos, Américo Aguiar sublinhou também "as imagens que nos chegam bem mais perto, no conforto da paz em que vivemos".

"Nas nossas estradas, as autoridades GNR e PSP partilham que a operação Páscoa já ultrapassou a dezena de mortos", lamentou o cardeal, nomeado em 2023 pelo Papa Francisco (2023-2025).

Durante a homilia, na Igreja de Santa Maria da Graça, Sé de Setúbal, o bispo mencionou também "as vidas dos migrantes, a violência nas escolas e em tantos lares".

"Diz-nos o Relatório Anual de Segurança Interna [RASI] que tivemos em 2025, 578 violações, 11 por semana. Deve-nos chocar", acrescentou o único cardeal português que lidera uma diocese.

O RASI, divulgado em 31 de março, revela que o crime de violação aumentou 6,4% no ano passado, atingiu "o valor mais elevado da última década" e foi dos crimes violentos e graves que mais subiram em 2025.

O documento refere ainda que as polícias registaram 449 participações por crimes de ódio, um aumento de 6,7% em relação a 2024, e que os ilícitos em ambiente escolar subiram 14,1%, para 8.133.

"Se amanhã voltarmos à rotina das festas, sem qualquer inquietação ou sobressalto face ao sofrimento do mundo, algo nos escapou nesta Páscoa", alertou Américo Aguiar.

"Por isso vos peço que, ao voltarem para vossas casas, permaneçam inquietos com tantas interrogações que escutaram. Porque só desta inquietação, virá a capacidade de conseguir ir mais longe", acrescentou o bispo de Setúbal.

"Na forma como enfrentamos a vida, na forma como estamos atentos ao próximo, no testemunho que damos em casa, no trabalho, na rua, com os vizinhos, com quem nos pede uma esmola, com quem sofre", disse o cardeal.