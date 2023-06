Caricatura a António Costa. S.TO.P nega associação a cartazes

André Pestana, do STOP, garante que "não convocou" o protesto de 10 de Junho dos professores, no Peso da Régua. O mesmo responsável sindical relembrou que o autor dos cartazes com caricaturas do primeiro-ministro, alegadamente racistas, esteve em vários protestos de vários sindicatos, nos últimos meses.